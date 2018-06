Letta faz coalizão com Berlusconi e põe fim à crise Depois de dois meses e um dia sem governo, a Itália encerrou neste sábado, 27, o impasse político com a nomeação do social-democrata Enrico Letta como novo chefe de governo. O ex-número 2 do Partido Democrático (PD), que não recebeu o voto popular para o cargo que exercerá, comandará um gabinete de coalizão com o partido Povo da Liberdade (PDL), grupo do ex-premiê Silvio Berlusconi, e sucederá o tecnocrata Mario Monti.