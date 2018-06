Letta faz discurso após debate sobre voto de confiança A votação no Senado da Itália sobre uma demonstração de confiança no governo de Enrico Letta começou depois de o primeiro-ministro fazer seus últimos apelos em um discurso aos senadores. Um representante do Partido do Povo da Liberdade (PDL), também chamado de Força Itália, do qual o ex-premiê Silvio Berlusconi é um dos principais líderes, afirmou que seus integrantes decidiram unanimemente que votarão "não". Berlusconi, por sua vez, disse aos membros do partido para não contrariarem a decisão.