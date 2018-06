Levante apartidário é o novo desafio do governo turco A agitação na Turquia já dura duas semanas. O fato de protestos ambientais terem se tornado políticos, com 3 mortos e mais de 4 mil feridos, é atribuível às palavras teimosas do premiê Recep Tayyip Erdogan, que considera a resistência a seus planos um ato hostil ao Estado. Ele diz que os adversários são extremistas e encoraja a polícia a usar a violência. O resultado do conflito não está definido, mas revela que a Turquia, embora desenvolvendo laços com o Ocidente, ainda está socialmente atrasada.