Leymah Gbowee, a mulher que tornou realidade o sonho de paz na Libéria

NAIRÓBI - A ativista liberiana Leymah Roberta Gbowee, anunciada como uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira, 7, liderou um movimento pacifista integrado por mulheres que alcançou o até então distante sonho de pôr fim à guerra civil que devastou a Libéria entre 1989 e 2003.

Após 14 anos de um conflito no qual morreram mais de 200 mil pessoas, Leymah uniu mulheres de distintas religiões para exigir o fim da guerra, informa o site do documentário produzido recentemente sobre sua vida, "Pray The Devil Back to Hell" ("Reze Para que o Diabo Volte ao Inferno", em tradução livre).

Segundo a fonte, milhares de mulheres liberianas se transferiram para Gana em junho de 2003 para realizar uma manifestação pacífica na frente do lugar onde aconteciam as negociações entre os envolvidos no conflito, que haviam chegado a um ponto morto.

As ativistas, vestidas com camisetas brancas, formaram um cordão ao redor do edifício para garantir que os negociadores não sairiam dali até chegar a um acordo.

As forças de segurança tentaram dispersar a concentração e as mulheres ameaçaram tirar suas roupas e protestarem nuas, o que dissuadiu os militares de qualquer intervenção.

Essas manifestações culminaram no exílio de Charles Taylor, o até então presidente do país, e na eleição em 2006 de Ellen Johnson-Sirleaf, que também foi agraciada com o Nobel da Paz hoje, como nova presidente da Libéria.

Além do Nobel, Gbowee recebeu outros prêmios como o da Fundação da Biblioteca John F. Kennedy por sua coragem e o da Fundação Gruber por sua defesa dos direitos da mulher.