Líbano: confrontos entre refugiados matam sete pessoas

O motivo da luta em Mieh Mieh entre partidários de um ex-comandante do grupo palestino Fatah e membros de um grupo armado rival, Ansarullah, ainda está sendo investigado. Autoridades relataram que metralhadoras pesadas e lança-granadas foram usados nos combates. Entre os mortos, estava o comandante das chamadas "Brigadas de Retorno", afiliadas à Fatah, Ahmad Rashid, e seu guarda-costas.

Embates são comuns entre grupos rivais nos 12 campos de refugiados do Líbano, que abrigam cerca de 450 mil refugiados palestinos e seus descendentes.

O Exército libanês bloqueou todas as rodovias que levam ao campo de Mieh Mieh hoje em um esforço para conter o confronto, que se estendeu por quase duas horas. Ambulâncias saíram em alta velocidade para fora do acampamento, transportando os feridos. Fonte: Associated Press.