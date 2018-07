Líbano detém navio que levaria armas a rebeldes sírios

Um porta-voz do Exército disse apenas que um navio estava sendo procurado. Ele não quis dizer se foram encontradas armas. Há informações de que o navio teria partido do porto egípcio de Alexandria e se dirigiria à cidade libanesa de Trípoli.

Autoridades sírias têm feito repetidas acusações de que as armas são contrabandeadas do Líbano para a Síria para ajudar os rebeldes que querem a queda do presidente Bashar Assad. As informações são da Dow Jones.