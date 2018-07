Líbano envia exército à fronteira síria após tiroteio

"O exército tomou as medidas necessárias para proteger os cidadãos e está patrulhando a região na fronteira norte", disse um comunicado dos militares libaneses.

O comunicado disse que os três civis foram hospitalizados, após serem atingidos por tiros disparos no lado sírio da fronteira. Soldados sírios teriam disparado contra civis libaneses que protestavam contra a repressão política na fronteira entre os dois países, no município libanês de Wadi Khaled. O município confina com a província síria de Homs.

As tropas sírias começaram a "atirar indiscriminadamente" quando a multidão, formada por refugiados sírios e civis libaneses, começou a se reunir no lado libanês da fronteira, disse Mahmoud Khazal, ex-prefeito da cidade fronteiriça de Muqaybli. A fronteira é demarcada no local pelo rio Kabir. Khazal disse que entre os feridos está uma mulher libanesa. Dois homens libaneses também foram feridos no tiroteio e hospitalizados no município de Akkar, disse um médico, pedindo anonimato.

As informações são da Dow Jones.