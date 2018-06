Líbano lança operação para conter violência

Oponentes culpam o regime do presidente Bashar Assad pelo assassinato do general libanês Wissam al-Hassan, na sexta-feira, em um atentado em Beirute. O Líbano já estava dividido por causa da guerra civil na Síria e o atentado ameaça reiniciar os conflitos sectários que atormentam o país há décadas.

Soldados e veículos blindados posicionaram-se nas principais vias de Beirute e desmontaram bloqueios. Em certos momentos as tropas trocaram disparos com atiradores sunitas. Tiroteios entre xiitas e sunitas aconteceram em dois bairros da capital libanesa. Autoridades também reportaram confrontos na cidade de Trípoli, no norte do país, e Sidon, no sul.

Al-Hassan era um sunita que desafiava Assad e seu poderoso aliado libanês, o grupo militante xiita Hezbollah. A revolta na Síria é liderada pela maioria sunita. O presidente sírio e as principais figuras de seu regime são alauitas, um ramo do Islã xiita. A maioria dos sunitas libaneses apoiam os rebeldes sírios, enquanto os xiitas tendem a apoiar Assad.

O assassinato de Al-HAssan colocou em perigo o frágil balanço político do Líbano. Muitos culparam a Síria pelo ataque e manifestantes tentaram invadir o palácio do governo após o funeral de Al-Hassan, no domingo. As informações são da Associated Press.