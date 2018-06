Líbano: Primeiro-ministro ficará no cargo O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, que está sob intensas pressões políticas após o atentado à bomba que deixou vários mortos no centro de Beirute, concordou em permanecer no cargo pelo "interesse nacional". A decisão foi tomada após uma reunião de Gabinete realizada na manhã deste sábado.