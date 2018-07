Liberado um dos reféns de sequestro em banco francês

A imprensa francesa diz que o homem afirma ser ligado à Al-Qaeda, o que não foi confirmado oficialmente. Policiais de outras regiões chegaram ao local para acompanhar as negociações.

A polícia afirma que um tiro foi disparado logo no começo da ação, em uma agência do banco CIC. A cidade de Toulouse vive dias tensos desde que um radical islâmico matou a tiros três crianças judias, um rabino e três soldados, em março. As informações são da Associated Press.