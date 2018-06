Liberais e conservadores entram em confronto no Egito

Os defensores do presidente Mohammed Morsi invadiram o palco montado por manifestantes na praça Tahrir, indignados com o que eles afirmaram ser insultos contra o presidente. Os envolvidos utilizaram bastões e pedaços de concreto e pavimento para atacarem-se e tiros foram ouvidos. O tumulto prosseguiu por horas e o Ministério da Saúde afirmou que 12 pessoas ficaram feridas.

Os liberais e esquerdistas convocaram o protesto para exigir mais ações de Morsi, que completou 100 dias no cargo. Eles também querem mais diversidade no painel que escreverá a nova Constituição do país, que está repleto de integrantes da Irmandade Muçulmana, da qual faz parte o presidente.

A briga entre oponentes e defensores reflete as divisões políticas no Egito, que prosseguem mais de um ano depois da revolta que derrubou o ditador Hosni Mubarak. As informações são da Associated Press.