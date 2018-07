Liberais vencem eleições legislativas Os liberais ligados ao primeiro-ministro Donald Tusk ganharam ontem as eleições legislativas na Polônia, com 39,6% das intenções, e conservarão a maioria no Parlamento. Nem mesmo a crise econômica impediu o líder da Plataforma Cívica de ser novamente o candidato mais votado. "Obrigado aos poloneses por sua confiança, isso confirma que estes quatro anos tiveram um sentido profundo e são um bom começo para uma Polônia melhor", disse Tusk. A oposição conservadora do partido Lei e Justiça (PiS) de Jaroslaw Kaczynski ficou em segundo lugar com 30,1% dos votos.