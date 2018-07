Liberdade de expressão acarreta responsabilidade, diz líder do Egito O presidente do Egito, Mohamed Mursi, disse na terça-feira, comentando os recentes protestos do mundo islâmico contra um filme ofensivo ao profeta Maomé, que a liberdade de expressão precisa ser exercida com responsabilidade, pois pode colocar em risco a paz e a estabilidade.