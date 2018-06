"Temos um caso em Tapeta, no qual um caçador que não teve nenhum contato com ninguém vindo da Guiné ficou doente", disse a diretor médica do ministério da Saúde do país, Bernice Dahn. "Ele foi levado ao hospital e morreu 30 minutos depois. Nunca teve qualquer interação com alguém suspeito de ser um portador do vírus e nunca foi para a Guiné. Este é um caso isolado." Fonte: Dow Jones Newswires.