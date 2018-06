Libertação da Líbia não terminou, diz chefe de Estado O chefe de Estado da Líbia, Mohammed Megaryef, disse, neste sábado, que nem todas as áreas do país foram libertadas, em um discurso para celebrar o primeiro ano de morte do ditador Muamar Kadafi. "A campanha para libertar o país não foi totalmente finalizada", disse Megaryef, que preside a Assembleia Nacional.