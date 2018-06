Libertados jornalistas franceses raptados na Síria

Em comunicado, o Palácio do Eliseu disse que o presidente francês, François Hollande, expressou "imenso alívio" com a libertação de Edouard Elias, Didier François, Nicolas Henin e Pierre Torres e que os jornalistas estão "bem de saúde, apesar das condições muito duras" que enfrentaram no cativeiro.

Os jornalistas desapareceram em dois incidentes separados na Síria, em junho de 2013.

Ainda segundo o comunicado, Hollande continua preocupado com dois outros cidadãos franceses que são mantidos como reféns na região de Sahel, na África. Fonte: Dow Jones Newswires.