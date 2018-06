Líbia: 13 mortos em ataque a manifestantes

Os milicianos abriram fogo contra os manifestantes desarmados. No ataque, os milicianos fizeram uso de metralhadoras e granadas propelidas por foguetes.

Além das 13 pessoas mortas, 130 ficaram feridas, informou a agência local de notícias Lana com base em informes de dois hospitais de Trípoli.

No momento do ataque, dezenas de milhares de líbios participavam da maior mobilização popular contra as milícias desde 2011, quando ocorreu o assassinato do então ditador Muamar Kadafi.

As milícias que ajudaram a derrubar Kadafi saíram de controle nos meses seguintes à deposição de Kadafi e minaram sucessivos governos de transição na Líbia. Fonte: Associated Press.