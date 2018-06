Líbia: 22 mortos em ataque a manifestantes

Além das 22 pessoas mortas, mais de 130 ficaram feridas, informou a agência local de notícias Lana com base em informes de dois hospitais de Trípoli.

A situação, no entanto, tornou-se caótica e observadores advertem que o número de vítimas pode aumentar ainda mais.

Os milicianos abriram fogo contra os manifestantes desarmados, segundo relatos de testemunhas. No ataque, os milicianos fizeram uso de metralhadoras e granadas propelidas por foguetes.

No momento do ataque, dezenas de milhares de líbios participavam da maior mobilização popular contra as milícias desde 2011, quando ocorreu o assassinato do então ditador Muamar Kadafi.

As milícias que ajudaram a derrubar Kadafi saíram de controle nos meses seguintes à deposição de Kadafi e minaram sucessivos governos de transição na Líbia nos últimos anos.

Apesar dos relatos de diversas testemunhas de que os manifestantes atacados estavam desarmados, o primeiro-ministro líbio, Ali Zaidan, acusou tanto os milicianos quanto os participantes do protesto pela violência.

Hanan Saleh, pesquisadora da organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch em Trípoli, disse à Associated Press que a situação na cidade é caótica. "Homens armados continuam circulando por aí", disse ela. "Acreditamos que o número de mortos vai aumentar ainda mais", prosseguiu ela. Fonte: AP.