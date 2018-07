Líbia adia eleição para 7 de julho A primeira eleição da Líbia em mais de 50 anos foi adiada em 18 dias por conta de problemas de logística, já que o país ainda se recupera dos estragos causados pelos confrontos entre manifestantes e defensores do governo do ex-presidente Muammar Kadafi no ano passado. O adiamento foi anunciado pela Comissão Eleitoral da Líbia, diz a Agência Dow Jones, citando informações da agência de notícias Reuters.