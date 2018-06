Líbia: Autoridades e rebeldes entram em acordo

Um grupo político da milícia liderada por Ibrahim al-Jathran havia bloqueado terminais de exportação de petróleo no leste da Líbia, desde o verão passado, em busca de maior autonomia para a região de Cyrenaica.

Ao The Wall Street Journal, o procurador-geral da Líbia, general Abdulqader Radwan, disse que os enviados do governo chegaram a um acordo para reabrir os portos de al-Hariga e Zueitina, que juntos exportam mais de 200 mil barris por dia, a maior parte para a Europa. "O problema (de fechamento dos portos) foi parcialmente solucionado", disse Radwan. O acordo para reabrir outros dois grandes portos, Es Sider e Ras Lanuf, já foi finalizado.

O general Radwan fez parte de uma delegação do governo, que incluía o ministro da justiça, Salah El-Marghani, que participou de uma conferência, no qual foi anunciado o acordo por Al-Jathran, informou a mídia líbia.

Osama Buara, porta-voz da milícia de Al-Jathran, confirmou o acordo, dizendo que inclui um compromisso por parte do governo de melhorar a fiscalização das exportações de petróleo e o investimento das receitas em nível regional. Mas não houve confirmação do compromisso por parte do primeiro-ministro, que já havia informado que as conversas foram indiretas. Fonte: Dow Jones Newswires.