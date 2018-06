Líbia: Chefe de gabinete de premiê está desaparecido

A assessoria de imprensa do primeiro-ministro Ali Zidan divulgou nota para informar que está sem contato com Mohamed Ali Ghatous, o chefe de gabinete, e que buscas estão sendo realizadas para determinar o paradeiro dele.

Funcionários do governo disseram que Ali Ghatous está desaparecido desde ontem à noite. O carro dele foi encontrado na manhã de hoje, no acostamento de uma estrada nas proximidades de Trípoli, abandonado. Sob a condição de anonimato, os funcionários disseram suspeitar que ele tenha sido sequestrado.

Dois anos depois da insurgência civil que derrubou o regime de Muamar Kadafi, a Líbia ainda encontra dificuldades para unir as forças regulares de segurança e para conter as milícias. As informações são da Associated Press.