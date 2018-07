Líbia: comandante rebelde diz que Kadafi foi capturado

Atualizado às 10h30

TRÍPOLI - O ex-líder da Líbia Muamar Kadafi foi capturado, afirmou um comandante do Conselho Nacional de Transição (CNT) do novo regime, nesta quinta-feira, 20. Conforme a Al-Jazira, o ministro da Informação, Moussa Ibrahim, também teria sido capturado. Ambos podem ter sido mortos em uma batalha. A informação ainda não foi confirmada.

O anúncio da captura ocorre pouco depois da tomada pelos novos líderes da cidade natal de Kadafi, Sirta.

Veja também:

OPINE: Onde se esconde Kadafi?

ESPECIAL: Quatro décadas de ditadura na Líbia

ARQUIVO: ‘Os líbios deveriam chorar’, dizia Kadafi

"Ele foi capturado. Está gravemente ferido, mas ainda respirando", afirmou o comandante do CNT Mohamed Leith à France Presse. Ele afirmou ter visto Kadafi, que usava um uniforme cáqui e um turbante. O canal de TV "Libya lil Ahrar" também afirmou que o ex-líder estava sob custódia. Não foi informado o local exato da captura, nem se sabe onde Kadafi se encontra agora.

Kadafi estava no poder desde 1969, mas foi deposto pelo levante iniciado em fevereiro deste ano. O ex-líder é procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes contra a humanidade.

Em Sirta, médicos disseram que o ministro da Defesa do regime deposto, Abu Bakr Yunis, foi morto no confronto final por Sirta. O corpo dele foi identificado em um hospital, segundo o médico Abdu Rauf. As informações são da Dow Jones.