Líbia controla todos os pontos de entrada em Misurata

"Todos os portos foram entregues", incluindo o aeroporto, disse o oficial. O conselho local de Misurata, eleito no mês passado, disse, em comunicado, que a cidade transferiu o controle do aeroporto e do porto junto com os postos de segurança em terra para as autoridades centrais.

Brigadas de ex-rebeldes estavam mantendo controle destas áreas estratégicas desde o final do conflito que derrubou o regime de Muamar Kadafi.

Abdelali afirmou que as negociações prosseguem para a transferência do controle do aeroporto da capital, Trípoli, ainda sob controle da brigada Zintan. "É uma questão de tempo", disse. As informações são da Dow Jones.