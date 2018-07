Líbia declara-se um país livre e Obama comemora

As circunstâncias da morte de Kadafi continuam incertas. O secretário de Defesa britânico, Philip Hammond, disse que a imagem dos revolucionários líbios ficou um pouco manchada pela morte violenta de Kadafi. Ele, juntamente com a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, defenderam uma investigação sobre a morte do tirano.

O presidente norte-americano Barack Obama comemorou a declaração de liberdade da Líbia dizendo que "uma nova era de promessas" está a caminho na nação africana. Ele pediu para que os novos líderes prestem atenção para a transição política que está à frente. "Depois de quatro décadas de uma ditadura brutal e oito meses de conflito mortal, o povo da Líbia pode agora celebrar sua liberdade e o início de uma nova era", diz a nota oficial dos EUA. AS informações são da Dow Jones.