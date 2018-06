Os quatro operavam perto de Sabratha, a oeste da capital líbia, Trípoli, quando foram presos, explicou uma porta-voz do Departamento do Estado norte-americano. "Ainda estamos tentando levantar os fatos do incidente", disse.

Os oficiais não deram mais detalhes sobre a detenção ou medidas para garantir a libertação dos militares. Fonte: Associated Press.