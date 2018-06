Líbia diz poder julgar ex-chefe de espionagem de Kadafi

"Nossos tribunais são muito bons, até excelentes, especialmente em Trípoli e somos capazes de levar esse julgamento de acordo com os padrões internacionais, disse o ministro.

Ontem, a Anistia Internacional disse que Senussi deveria ser julgado pelo ICC na ausência de um sistema judiciário em funcionamento na Líbia.

"Esperamos que os diplomatas e integrantes do governo convençam todos os partidos da necessidade de julgar Senussi na Líbia", acrescentou, dizendo que o país está em contato com a Mauritânia sobre o assunto.

O porta-voz do governo líbio, Nasser al-Manaa, disse ontem que o procurador-geral do país enviou um pedido de extradição à Mauritânia via Interpol, pedindo que Senussi fosse enviado de volta a Trípoli.

O ICC quer julgar o ex-braço direito de Kadafi por crimes durante a repressão aos levantes no ano passado. As informações são da Associated Press.