Líbia diz que Otan matou 15, incluindo 3 crianças O governo da Líbia afirmou que um ataque aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) matou 15 pessoas hoje, entre elas três crianças. O porta-voz do governo, Mussa Ibrahim, falou com repórteres enquanto eles faziam uma visita a prédios atacados em Sorman, 70 quilômetros a oeste da capital Trípoli.