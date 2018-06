Líbia: Estado Islâmico divulga vídeo com execução de cristãos da Etiópia

Com duração de 29 minutos, o vídeo mostra os jihadistas com dois grupos, informando que um foi mantido na Província de Barka, no leste da Líbia, e o outro na Província Fazzan, ao sul do país. O vídeo mostra pessoas decapitadas e outras baleadas.

No vídeo, um militante mascarado segura uma pistola e faz longo discurso, dizendo que os cristãos devem se converter ao islã ou enfrentar punições prescritas pelo Alcorão. Até o momento, não há confirmações de quem eram ou quando foram capturados, também não há detalhes de quantos foram assassinados.

O grupo Estado Islâmico tem avançado na Líbia e Iraque. Neste domingo, as Nações Unidas informaram que mais de 90 mil pessoas fugiram dos terroristas na província de Ambar. Fonte: Associated Press.