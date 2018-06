Líbia: General desertor pede que conselho assuma poder

Hifter acusou, em um comunicado transmitido pela TV, o atual Parlamento de transformar a Líbia em um país "patrocinador do terrorismo" e um "esconderijo para terroristas", que se infiltraram nas articulações do Estado, desperdiçado seus recursos e controlando a tomadas de decisões.

O general, que conquistou apoio de unidades militares enfraquecidas do país, tribos e até mesmo de funcionários do governo, empreendeu uma ofensiva contra milícias islâmicas e seus apoiadores no Parlamento, que descreveu a sua campanha como um golpe. Fonte: Associated Press.