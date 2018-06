Líbia identifica líder de ataque a consulado

A identidade e o motivo dos ataques tornaram-se temas da campanha eleitoral americana. Republicanos acusam o presidente Barack Obama de ter falhado em oferecer segurança ao corpo diplomático na Líbia e questionam o sucesso do governo democrata contra o terrorismo.

O Ansar al-Sharia partilha de estratégias e da ideologia da rede fundada por Osama bin Laden, mas opera exclusivamente na Líbia. Assim como outros suspeitos do ataque, Abu Khattala ainda está foragido. Em reconstrução desde a morte do líder Muamar Kadafi, há um ano, o governo central líbio ainda não tem uma força policial efetiva e é refém de milícias que derrubaram o antigo regime para manter a ordem pública.

Em Benghazi, esses grupos têm se mostrado hesitantes em perseguir radicais islâmicos. Questionada sobre o papel do militante líbio no ataque ao consulado, uma fonte do governo americano que investiga o caso afirmou que Abu Khattala estava sendo monitorado, mas tem dúvidas de que ele lidere o grupo. "O Ansar al-Sharia é um grupo bastante dividido", disse. "Não há necessariamente apenas um comandante militar."

No debate de ontem com o candidato republicano Mitt Romney, Obama disse que não usaria o ataque de Benghazi como ferramenta eleitoral e assumiu a responsabilidade pela morte dos diplomatas. A mediadora do encontro, Candy Crowley, da rede de TV CNN, desmentiu Romney quando ele disse que o rival não se referira ao episódio como um ataque terrorista.

Obama usou o termo "terrorismo" para designar o atentado, no dia seguinte ao ataque, em discurso na Casa Branca e em 13 de setembro, durante campanha no Estado do Colorado. / NYT