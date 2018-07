Líbia interrompe cooperação energética com Itália O primeiro-ministro da Líbia, Baghdadi Mahmudi, anunciou hoje a "paralisação total" da cooperação com a Itália, dizendo que não serão firmados acordos futuros com o grupo energético ENI por causa da participação italiana na campanha de ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país.