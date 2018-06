Líbia: manifestantes vão às ruas para apoiar general Milhares de manifestantes foram às ruas na Líbia nesta sexta-feira para apoiar o general renegado que iniciou uma campanha armada contra milícias islâmicas no leste do país. Apoiadores do general Khalifa Hifter se reuniram na capital Trípoli, no leste de Benghazi e em outras cidades, onde protestaram contra o Parlamento controlado por legisladores islâmicos e o recém-nomeado primeiro-ministro, gritando "O Exército da dignidade está vindo". Eles também levavam faixas dizendo: "nossa população e nosso Exército estão combatendo o terrorismo".