Líbia: Pelo menos 24 imigrantes mortos em naufrágio

De acordo com Ayoub Bilqassem, porta-voz da Marinha da Líbia, uma fissura no casco da pequena embarcação resultou no naufrágio. O número final mortos na tragédia, porém, deve subir ainda mais.

Das cerca de 130 pessoas a bordo, 52 foram resgatadas logo depois da tragédia, a maior parte delas oriundas da África. Nas horas seguintes, 24 corpos foram retirados do mar.

Segundo Bilqassem, 54 pessoas ainda estão desaparecidas. Há relatos, porém, de corpos levados pelas ondas sendo encontrados nas praias de Al-Qarbouli, cerca de 50 quilômetros ao leste de Trípoli e próximo do local do naufrágio. Fonte: Associated Press.