Líbia planeja elevar produção de petróleo em até 3 meses

Assim que esse nível for atingido, a Líbia vai procurar elevar sua quota de produção dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), acrescentou o ministro.

Há dois anos, a Opep abandonou o sistema de quotas individuais de produção e adotou um teto coletivo de 30 milhões de bpd. A última meta de produção da Líbia era de 1,47 milhão de bpd.

Antes do levante que derrubou o líder Muamar Kadafi em 2011, a Líbia produzia 1,7 milhão de bpd. No mês passado, o país bombeou 1,325 milhão de bpd, segundo uma pesquisa com fontes da indústria e do governo. As informações são da Dow Jones.