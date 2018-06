Líbia: Rebeldes entregam a Exército terminal exportador

Um funcionário do porto disse que as exportações do terminal poderão ser retomadas no próximo final de semana se a Companhia Nacional de Petróleo der as aprovações necessárias.

A tomada de controle dos portos por rebeldes do leste da Líbia ocorreu em julho do ano passado, em meio a uma campanha para a independência da região de Cirenaica. A interrupção causou uma queda das exportações de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia para 250 mil barris por dia.

O governo líbio diz que o bloqueio já custou ao país a perda de US$ 14 bilhões em receitas.

O acordo selado no domingo prevê que os rebeldes entreguem dois dos quatro terminais nesta semana e a cessão dos outros dois em até um mês, desde que as negociações sejam concluídas com sucesso. Fonte: Dow Jones Newswires.