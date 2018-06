Líbia retoma exportações de petróleo

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Mohammed el-Harari, porta-voz da estatal National Oil Co. disse que um petroleiro, com capacidade de 350 mil barris, foi enviado à Europa a partir do terminal Hariga e que um segundo partirá em breve. Ele informou que a instalação foi reaberta no final de semana após o fim de protestos de guardas, que reivindicavam melhores salários.

No mês passado, a Líbia foi forçada a desviar suas exportações para refinarias locais, após a diminuição na produção de petróleo, o que levou a um risco de escassez de combustível.

Com a retomada em dois terminais, a produção do país está agora em 208 mil barris por dia, segundo informações dadas por Harari. O volume é superior à produção de 150 mil barris no dia anterior, mas ainda inferior a média diária da Líbia, de 1,6 milhão de barris.

A produção e exportação de petróleo da Líbia tem sido interrompida frequentemente por greves e ocupações armadas, desde a guerra civil que derrubou, em 2011, o ditador Muamar Kadafi.

O impacto no mercado global tem sido agravado pela instabilidade no Iraque, já que militantes sunitas tomaram o controle de diversas cidades no oeste e lutam pelo controle da maior refinaria do país. O Iraque é responsável pela exportação diária de 2,6 milhões de barris de petróleo. Fonte: Dow Jones Newswires