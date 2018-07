Líbia suspende trabalhos na embaixada do país no Egito A Líbia suspendeu os trabalhos em sua embaixada no Cairo, capital do Egito, dias depois de manifestantes queimarem uma bandeira do país em frente ao local para protestar contra a morte de um egípcio cristão em território líbio. Em um breve comunicado a embaixada afirmou que as operações estão suspensas indefinidamente, mas não especificou o motivo.