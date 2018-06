Líbia tenta retomar portos dos rebeldes

O conflito aumenta os temores de que a Líbia possa mergulhar ainda mais fundo no caos e até se dividir, uma vez que o frágil governo não consegue conter as milícias que ajudaram a depor Muamar Kadafi, em 2011, mas agora desafiam a autoridade central.

Os rebeldes, que ocuparam três portos e controlam parcialmente um quarto do país, disseram ter despachado forças para o centro da Líbia para lidar com qualquer ataque do governo.

Os dois lados parecem rumar para o confronto depois que um navio petroleiro com bandeira da Coreia do Norte foi carregado com US$ 30 milhões em petróleo no porto de Es Sider, controlado pelos rebeldes, apesar de o governo ter ameaçado bombardear o navio.

Mesmo sem qualquer grande ação militar, a crise acaba com qualquer esperança de restaurar as exportações de petróleo em breve. Uma onda de manifestações em campos de petróleo e portos reduziu drasticamente a produção e minou a autoridade do Estado.

O líder do Parlamento, Nuri Ali Abu Sahmain, que tem poderes quase presidenciais, ordenou a formação de uma força militar composta por soldados regulares e por milícias aliadas para retomar os portos. "A operação começará em uma semana", disse Sahmain. "A força será montada para liberar os portos e encerrar o bloqueio."