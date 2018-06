Líbia vai julgar filho de Kadafi em setembro O filho do ex-ditador da Líbia, Muamar Kadafi, e seu chefe de espionagem foram acusados nesta terça-feira pelas mortes relacionadas com a guerra civil no país em 2011 e devem ir a julgamento, informou o promotor geral da Líbia, Abdel-Qader Radwan.