Líbios derrubam complexo presidencial de Kadafi

Ele afirmou que a área será transformada em um parque público. O complexo foi visto por muito tempo como coração simbólico do regime de Kadafi. O local, uma espécie de fortaleza, foi um dos principais alvos dos ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante os meses que antecederam a queda do ditador líbio, no fim de agosto.

Rebeldes líbios invadiram a área após dias de fortes confrontos pelo controle da capital. As informações são da Associated Press.