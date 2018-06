Líbios protestam contra extensão do governo de transição Centenas de líbios tomaram as ruas da capital Trípoli e de outras cidades do país neste sábado para protestar contra a renovação do mandato do atual governo do país, o Congresso Nacional Geral (GNC, na sigla em inglês), no próximo ano. O GNC é fruto das primeiras eleições livres do país em julho de 2012 , após a derrubada do regime do ditador Muamar Kadafi em outubro de 2011 .