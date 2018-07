Líder americano se confunde com nomes locais A Prêmio Nobel da Paz de 1991 e mais reconhecida líder pela redemocratização de Mianmar, Aung San Suu Kyi, fez que não percebeu. Mas Barack Obama, presidente dos EUA, não conseguiu pronunciar seu nome corretamente durante a visita de ontem, em Rangum. Obama também não pareceu se dar conta do erro, ao chamar várias vezes a líder oposicionista de "Aung Yan". A dificuldade com os nomes locais repetiu-se nos encontros oficiais. Aparentemente desinformado da necessidade de referir-se ao líder de Miamar, Thein Sein, pelo nome completo, Obama chamou-o apenas de "Sein" na entrevista coletiva.