Líder britânico anti-UE participa de jantar com Trump

LONDRES - O ativista britânico anti-União Europeia (UE) Nigel Farage postou uma foto com a legenda "jantando com O Donald" em sua conta no Twitter, no encontro mais recente entre o presidente americano, Donald Trump, e o crítico da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

Farage, que ajudou a garantir a vitória do Brexit - saída britânica da UE - no referendo realizado em junho, quer aumentar os laços com Trump após renunciar à liderança do Partido da Independência Britânica em 2016.

O ativista se encontrou com o presidente em novembro e ofereceu seus serviços como embaixador britânico nos EUA, algo que foi rejeitado pelo governo de May.

Sob o título "Jantar com O Donald", a publicação mostra Farage sorrindo para a câmera, enquanto Trump e outras quatro pessoas estão sentadas à mesa. A marcação da foto indica que foi tirada no Trump International Hotel.

Dinner with The Donald. pic.twitter.com/KAdvZ84d2Y — Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 26, 2017

May quer aumentar seus laços com os EUA para se fortalecer antes de prosseguir com as conversas sobre a saída do Reino Unido da UE. Em visita realizada em janeiro, ela obteve uma promessa de Trump de realizar um acordo de comércio bilateral após o Brexit.

A premiê enviou seus dois maiores assessores aos EUA em dezembro e o ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, um mês depois, para confirmar os acordos depois que o presidente americano irritou autoridades ao sugerir que Farage seria uma boa escolha como embaixador.

Desde então, Farage se tornou comentarista de política da emissora Fox News e da Fox Business Network, e obteve um programa em uma rádio de Londres. / REUTERS