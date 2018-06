Líder catalão desiste de reunião com Parlamento espanhol

BARCELONA, ESPANHA - O presidente catalão, Carles Puigdemont, não irá ao Senado espanhol apresentar suas alegações antes de que a Câmara alta aprove na sexta-feira a tomada de controle desta região autônoma, solicitada pelo governo espanhol, explicou uma porta-voz do governo catalão.

"Não irá nem na quinta, nem na sexta-feira", os dois dias que o Senado teria oferecido ao líder regional para comparecer, informou a fonte à AFP. "o motivo é que o governo espanhol já anunciou que impulsionará igualmente o artigo 155" da Constituição para intervir na autonomia catalã, disse outro porta-voz.

Com a invocação do artigo 155, o governo de Puigdemont deve ser dissolvido, com a convocação de eleições regionais em um prazo máximo de seis meses e a tomada de controle da polícia catalã.

O governo autônomo catalão ainda tem dúvidas sobre como proceder às ameaças de Madri. Uma facção dos nacionalistas querem Puigdemont convoque logo eleições antes da invocação do artigo. Outros querem avançar com a declaração de independência unilateral. / AFP