Líder catalão deve perder maioria absoluta no Parlamento

A sondagem mostra a CiU, do presidente regional Artur Mas, conquistando de 54 a 57 cadeiras no Parlamento catalão, abaixo das atuais 62.

De acordo com a pesquisa, o agrupamento esquerdista ERC será a segunda força política na Catalunha, obtendo entre 20 e 23 cadeiras. Já o PSC e o PP terão de 16 a 18 deputados e disputarão o status de terceira força no Parlamento catalão. As informações são da Dow Jones.