Líder catalão quer antecipar eleição para 25 de novembro

A Catalunha, uma das regiões mais ricas e populosas da Espanha, está buscando um novo acordo de financiamento sob o qual coletará seus próprios impostos e transferir uma quantia menor que a repassada atualmente para o resto do país.

No início deste mês, multidões de manifestantes catalães foram às ruas de Barcelona para exigir a independência da região.

Analistas afirmaram que a convocação de eleições regionais pode ser vista como uma tentativa de Mas para garantir uma ampliação da maioria para seu partido governista nacionalista Convergência e União (CiU).

Mas, que governa a Catalunha desde 2010, se reuniu com o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, na semana passada em Madri.

Após o encontro, ele afirmou que Rajoy não conseguiu lidar com as preocupações da Catalunha de que a região, considerada o principal motor econômico do país -, está contribuindo com mais recursos do que deveria em comparação com outras regiões espanholas.

"Após a recusa de Rajoy em aceitar um pacto fiscal e depois de alguma reflexão, eu decidi dissolver o Parlamento (regional) e convocar eleições para o dia 25 de novembro," afirmou Mas a parlamentares catalães.

A Catalunha, que é também a região mais endividada da Espanha, pediu recentemente 5 bilhões de euros (US$ 6,5 bilhões) em ajuda de um fundo de resgate regional, anunciado pelo governo central da Espanha pela primeira vez em julho. As informações são da Dow Jones.