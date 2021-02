Líder civil de Mianmar é detida em meio a temores de golpe

Redação, The New York Times

BANGCOC- A líder civil de Mianmar, Daw Aung San Suu Kyi, e outros líderes do governo foram detidos em ataques matinais nesta segunda-feira, 1 (horário local, noite de domingo, 31, no Brasil), em meio a rumores de um golpe iminente no país.

Myo Nyunt, porta-voz da Liga Nacional para a Democracia, confirmou a detenção dos líderes à agência Reuters. Ele afirmou que o presidente Win Myint e outros líderes foram "presos" nas primeiras horas da manhã.

"Quero dizer ao nosso povo para não responder precipitadamente e quero que ajam de acordo com a lei", disse Nyunt, acrescentando que também espera ser detido.

As linhas telefônicas para Naypyitaw, a capital do país, não estavam funcionando na madrugada de segunda-feira.

Um porta-voz militar não respondeu a pedidos de comentários.

Em 2015, generais entregaram voluntariamente algum poder aos civis, honrando os resultados das eleições e permitindo o nascimento da Liga Nacional para a Democracia, cujos partidários passaram anos na prisão por sua oposição política aos militares.

Mas o exército, liderado pelo general Min Aung Hlaing, manteve importantes alavancas de poder no país, e a detenção de importantes líderes do governo parece provar a mentira em seu compromisso com a democracia. /NYT E REUTERS