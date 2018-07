Líder conservador grego pede coalizão pró-euro

Com o Nova Democracia figurando à frente dos demais partidos tanto nas projeções quanto na apuração dos votos, Samaras disse que os gregos "votaram pela permanência do país na zona do euro" e conclamou todos os partidos pró-euro a formarem um governo de unidade nacional.

"Nós iremos respeitar o que assinamos, assim como as obrigações do nosso país", disse Samaras a jornalistas. "Com o resultado de hoje, uma sólida base para uma nova unidade está formada e terá orientação europeia", afirmou.

Samaras comprometeu-se a trabalhar "em conjunto" com os parceiros da Grécia na União Europeia (UE) para incorporar "as políticas necessárias para o crescimento" no programa de resgate do país. As informações são da Dow Jones.