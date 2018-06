Líder cultiva imagem 'humilde' Wen Jiabao é o mais popular dos dirigentes chineses e ressalta com frequência sua origem humilde. Passa o Ano Novo Chinês com camponeses ou operários e está sempre presente após desastres e catástrofes naturais. Em 2008, quando a Província de Sichuan foi chacoalhada por um terremoto, Wen foi o primeiro líder a chegar no local e comandou o resgate.