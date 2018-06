Líder da assembleia venezuelana planeja visitar Chávez

"Todos estamos esperando que...o presidente possa retornar o quanto antes para a Venezuela", disse Cabello em entrevista divulgada ontem pela emissora de TV privada Televen.

Chávez não é visto em público desde que partiu para Cuba, em 10 de dezembro, para se submeter à cirurgia, a quarta do tipo desde que descobriu a doença.

Autoridades venezuelanas dizem que o estado de Chávez melhorou, depois de o presidente ter sofrido complicações, incluindo uma infecção respiratória grave, e que ele começou a receber tratamento adicional em Havana.

A data exata da viagem de Cabello não foi divulgada. Outros aliados de Chávez, entre eles o vice-presidente Nicolás Maduro, o ministro do Petróleo, Rafael Ramírez, e a procuradora-geral Cilia Flores, também estiveram na capital cubana em várias ocasiões para visitar o presidente. Apesar das queixas da oposição, a posse de Chávez para seu novo mandato de seis anos foi adiada indefinidamente. As informações são da Associated Press.